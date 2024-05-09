自2018年以來，約翰卡拉辛斯基便以電影製作人的身分活躍於演藝圈，不但編劇、執導樣樣來，還和明星老婆艾蜜莉布朗在《噤界》、《噤界II》演對手戲，這兩部末日驚悚電影成為了打破記錄的全球賣座鉅片，廣受好評。打造出這些成功作品後，約翰卡拉辛斯基最新力作《幻幻之交》帶來煥然一新的面貌，是一部適合闔家觀賞的大銀幕奇幻冒險片，不僅充滿驚奇和幽默，還打開了一扇通往童話世界的大門，那裡住著各式樣的幻想朋友（或「幻幻」）。

這段迷人旅程的靈感來自約翰卡拉辛斯基自己的孩子，他說：「我一直都想為她們拍一部電影。艾蜜莉說《噤界》要40歲才能看，所以她們有很長一段時間不會看這些電影。在疫情一開始，我花了很多時間陪伴當時八歲和六歲的女兒，看到她們豐富的想像力，但隨著疫情的蔓延，我發現她們眼中的光芒逐漸黯淡，她們原本充滿活力，對任何事都感到興奮，但現在凡事變得小心翼翼。我心想，如果能將這些魔力帶到自己的現實生活中，那不是很棒嗎？我希望觀眾看完這部電影後，能夠相信更大、更美好的事物可以陪你度過新的一天，我一直都想講述這樣的故事。」

在開始寫劇本之前，約翰卡拉辛斯基決定向好朋友、演員萊恩雷諾斯提出這個想法。約翰卡拉辛斯基說：「在我看來，萊恩雷諾斯是最具才華的演員之一。他懂喜劇片，也懂劇情片。我們一直在說要一起拍一部電影。我跟他解釋，我打算拍一部關於兒童和幻想朋友的作品，問他想不想加入。他回答：『那還用說！』」萊恩雷諾斯還擔任了《幻幻之交》的製片，他形容劇本感人又充滿樂趣。「這部電影高潮迭起，讓觀眾又笑又哭，然後再笑。我很難想到還有哪個編劇或導演比約翰卡拉辛斯基更了解自己的父母身份，作為一個父親和丈夫確實鞏固了他的電影語言，最讓我驚訝的是，他可以拍出像《噤界》那樣恐怖刺激的作品，但也能拍出像《幻幻之交》一樣暖心、出人意料又好笑的電影。」

約翰卡拉辛斯基承認自己也曾經有過幾個幻想朋友，還有幻想敵人。他說：「我有天馬行空的想像力，我們家離一間影音出租店很近，家人允許我晚上一個人走路去那裡，我要花半個小時才能回家，因為我會假裝有一大堆不同的怪物在追我，我不得不躲在鄰居的灌木叢裡才能逃脫。」約翰卡拉辛斯基認為，幻幻們不只是玩伴，還是「希望、夢想和目標的時間膠囊」。他說：「他們是在你擁有最大夢想的那一刻創造的，是你夢想成為的那個版本的你，他們從未消失過，你只要相信，他們就會永遠陪伴在你身邊。」