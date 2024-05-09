展望後市，揚秦國際旗下連鎖加盟雙引擎「麥味登」與「炸雞大獅」將持續展店拓版圖，今年三月的台北春季加盟展，或是剛結束的台中加盟展，都可看到雙品牌的加盟創業熱度持續升溫，營運動能持續升溫。截至目前，麥味登總店數859家，炸雞大獅海內外店數113家。

揚秦國際企業總經理林麗玲表示，第一季為連鎖早午餐營運淡季，但由於麥味登與炸雞大獅雙品牌的營運規模持續擴大，商品銷售暢旺，加上國內通膨壓力趨緩，內需市場回溫等因素下，造就淡季不淡的佳績。揚秦四月單月營收再次突破兩億元，主要為第一季針對年後轉職與小資創業族群，加盟總部提供無息分期優惠的展店策略奏效，展店專案收入較過往亮麗，預期也將推升第二季的門市數量與商品收入增長。

除了營收表現亮麗之外，臺灣證券交易所甫公告的112年度第十屆「公司治理評鑑」結果，揚秦（2755）從754家上櫃公司中，榮獲排名前5％的最高榮譽，同時為「市值未達50億元類別」中，取得排名前1％的殊榮，為上市櫃餐飲業第一。林麗玲表示，評鑑結果不僅肯定揚秦經營團隊力求落實公司治理規範的決心，更展現企業推動永續經營的成果。