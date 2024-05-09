台船（2208）受國防部委託建造海軍新建浮塢乙艘，今（9）日在台船高雄廠區舉行開工典禮。本建造案2023年8月18日簽約，合約交期2026年11月30日，為確保海軍艦艇戰力與提升維修能量，台船將全力依合約期程完工交付海軍使用。

海軍新建浮塢為海軍整體後勤重要一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。本次新建浮塢主要尺寸規格與功能為全長126公尺、最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3,800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

本次新建浮塢特色，係採用台船開發完成之自動化壓浮？系統、機艙延伸警報系統、船用裝載電腦軟體，並由台船整合閥控系統和電源管理系統，提升浮塢執行任務操作效能，也可供操作人員遠端監控相關設備執行狀況。

值得一提的是，台船近年承接第六號浮塢之保養維修工程，在預算及期程可行下，可精進本案設計。台船提供多項本土化的裝備系統與扶植國內維修能量，未來若落實「造修合一」政策，由台船承擔本浮塢全壽期維修及管理，將可縮短備料及施工期並大幅提高浮塢妥善率。

台船近年致力於智慧船舶裝備系統開發並整合國內廠商技術，陸續完成本土化的自動化壓浮載系統、機艙延伸警報系統、船用裝載電腦軟體、電力管理系統等，並已綜合運用於離岸風電大型駁船（台船十五號、臺港514001號）、海巡署1,000級巡防艦（彰化艦、台中艦）、新型兩棲船塢運輸艦（玉山軍艦）、高雄市輪船公司（雄棧一號）。