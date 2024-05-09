砷化鎵晶圓代工大廠宏捷科（8086）9日公告首季財報，單季營收12.86億元，較去年同期大幅成長2.76倍，稅後純益2.14億元，季增40.5％，每股稅後純益（EPS）1.09元，雙雙改寫十季新高紀錄，而單季毛利率則達24.6％，連續三季站穩20％以上。

受惠AI發展也催動市場終端需求爆發，手機市場明顯復甦，宏捷科今年首季獲利創佳績。公司指出，綜合第一季營運概況，以設備產能2萬片為基準，產能利用率為65％左右；而產品組合方面，手機占比達73％為最高，另WiFi、VCSEL則各占4％及3％，以客戶地區分別，中國大陸占55％、美國25％、台灣18％、韓國2％。

而現金股利方面，宏捷科2023年全年盈餘為0.83億元、EPS 0.42元，公司董事會擬配現金股息1元。

受惠產業客戶版圖轉移，以及美系大客戶本季財報優於預期，宏捷科樂觀看待後市營運，並以「超級循環」（supercycle）周期來形容下半年手機市場的強勁需求，並預估第二季雖為淡季，但單季表現有望不亞於第一季，有望繼續維持月增、季增的成長趨勢。

此外，公司也指出，美系客戶為因應巿場新應用需求積極驗證新機相關產品，3月已啟動量產；另外，陸系品牌也有不少工程品未來有望陸續導入量產，應用層面有望橫跨手機、AI Pin等領域，可望大幅增加公司未來營運成長動能。