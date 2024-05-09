基隆市政府表示，預算所通過的2300萬項目包含所基隆港景樂園、海洋咖啡廳、辦理藝文表演活動等各項豐富活動，然其中並未有包含「興建摩天輪」計劃。在113年追加預算中更完全沒有再行編列任何有關摩天輪的相關預算，盼各位市民切勿輕信錯誤資訊。

基隆市政府也強調，在明年度的114年度預算，亦確定不會編列2.4億增設摩天輪。市府尊重民眾關心公共事務的權益，也樂見各種政策討論，但期許公民團體對外的各式文宣與言論，需要經過詳實查證後再行公布，避免誤導公眾視聽，也才能真正為基隆市政發展提供正向循環。