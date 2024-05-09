唐《涼州詞》「古來征戰幾人回」描寫戰爭殘酷，對現代人來說，戰爭只存在遊戲、課本或新聞。為此，南寧崑崙關戰役遺址保護管理委員會、南寧崑崙關戰役舊址博物館、南寧崑崙關文化旅遊有限公司與時報金犢獎合作，設置「中華崑崙關‧海峽兩岸情」文創設計獎，邀全球年輕創意人透過旅遊商品、伴手禮及雕塑小品的設計，讓大眾更了解崑崙關的歷史與風土人情。

崑崙關景區古關樓。（圖／戰役遺址保護管理委員會提供）

崑崙關位於廣西南寧市東北方向59公里，賓陽縣城西南方30.5公里。秦代尉屠睢征服嶺南後築關，唐朝元和十一年（公元816年）壘巨石為關，稱作「南雄關」，宋代改名為「賓陽崑崙關」。此地山勢險要，東西兩邊峰巒對峙，自古就是兵家必爭之地，阻擋外敵入侵的重要防線。近代最有名的戰役是1939年12月，抗日戰爭初期的桂南會戰核心——崑崙關戰役。為加強對崑崙關戰役遺址保護開發，2005年成立南寧市崑崙關戰役遺址保護管理委員會，2006年被列為國家級的重點文物保護單位。

崑崙關戰役博物館。（圖／戰役遺址保護管理委員會提供）

在金犢獎國際競賽平台設置「中華崑崙關‧海峽兩岸情」文創設計獎，是希望透過年輕學子們的創意作品，讓全球年輕華人、教師、遊客以及喜愛軍事、歷史等人士，可以銘記並傳播崑崙關戰役的重要抗戰歷史，深入挖掘崑崙關厚重的歷史文化內涵，弘揚愛國主義精神、深化海峽兩岸交流、促進各民族團結進步、傳承中華優秀傳統文化，需注意在創作作品中要列入崑崙關LOGO及官方廣告語。相關資訊、素材，請洽金犢獎官網。(https://www.timesawards.com.tw/Home/index?liname=1)