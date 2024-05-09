韓國影視圈盛事「第60屆百想藝術大賞」日前圓滿落幕，典禮一大焦點為正在服役29歲男星李到晛穿著一襲空軍軍服現身，並在奪下電影部門最佳男新人獎時，在致詞時特別提到當天也有出席的女友林知衍，大方放閃令人稱羨，現在兩人活動結束後，男方跑向女方影片曝光，不少粉絲驚訝表示：妳是真正贏家。
李到晛憑藉電影《破墓》獲得最佳男子新人獎時，除了對於可以獲得出演機會表達感謝之外，在感謝完家人之後，特別提到女友名子表達感謝，甜蜜喊話：「知衍啊，謝謝妳！」讓現場粉絲掀起一陣歡呼聲。近日有粉絲曝光當晚活動結束時，李到晛和女友林知衍的甜蜜互動，可以看到活動一結束後，李到晛走到女友身旁，主動拉著對方手臂晃來晃去，女生也低頭說了幾句悄悄話，並將手放在對方肩上，互動相當親密。
畫面曝光後，不少粉絲對當晚兩人的甜蜜互動感到又驚又喜，紛紛驚喜表示：「真情侶就是最甜的，入伍也穩穩的幸福」、「真情侶真是酸臭味」、「請假來參加頒獎，正好抓緊時間和老婆親熱」、「你們小情侶公然撒狗糧」、「這對一定要結婚啊啊啊」、「能被小5歲的男友在台上唱名感謝，實在太羨慕了」、「好黏人啊這姐弟戀也齁甜」、「小狗好黏姐姐」、「林知衍很可惜沒得獎，但她才是今晚最大贏家」、「看得好心動」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。