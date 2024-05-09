韓國影視圈盛事「第60屆百想藝術大賞」日前圓滿落幕，典禮一大焦點為正在服役29歲男星李到晛穿著一襲空軍軍服現身，並在奪下電影部門最佳男新人獎時，在致詞時特別提到當天也有出席的女友林知衍，大方放閃令人稱羨，現在兩人活動結束後，男方跑向女方影片曝光，不少粉絲驚訝表示：妳是真正贏家。

李到晛憑藉電影《破墓》獲得最佳男子新人獎時，除了對於可以獲得出演機會表達感謝之外，在感謝完家人之後，特別提到女友名子表達感謝，甜蜜喊話：「知衍啊，謝謝妳！」讓現場粉絲掀起一陣歡呼聲。近日有粉絲曝光當晚活動結束時，李到晛和女友林知衍的甜蜜互動，可以看到活動一結束後，李到晛走到女友身旁，主動拉著對方手臂晃來晃去，女生也低頭說了幾句悄悄話，並將手放在對方肩上，互動相當親密。

시상식이 끝나고 포착된 #이도현♥︎임지연 커플! 두 사람은 손을 맞잡거나 어깨를 토닥이는 등의 달달한 모습을 보여줬습니다.#LeeDohyun♥︎Lim Ji-yeon couple captured after the awards ceremony! The two showed a sweet side by holding hands and patting each other on the shoulders. pic.twitter.com/iW0yxKCgAn — PloyVoranan • วรณัน • 林慧玉 • 임혜옥 (@PloyVoranan) May 8, 2024

畫面曝光後，不少粉絲對當晚兩人的甜蜜互動感到又驚又喜，紛紛驚喜表示：「真情侶就是最甜的，入伍也穩穩的幸福」、「真情侶真是酸臭味」、「請假來參加頒獎，正好抓緊時間和老婆親熱」、「你們小情侶公然撒狗糧」、「這對一定要結婚啊啊啊」、「能被小5歲的男友在台上唱名感謝，實在太羨慕了」、「好黏人啊這姐弟戀也齁甜」、「小狗好黏姐姐」、「林知衍很可惜沒得獎，但她才是今晚最大贏家」、「看得好心動」。

아 제발 임지연 인사하고 이도현 나와서 웅성 거리는 와중에 조우진씨가 이제 얘기해도 되죠??ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/pgEKUEPSs8 — 거니｡｡｡ (@9uuni) May 7, 2024