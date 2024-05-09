桃園市政府市政會議8日審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，從去年2月由副市長蘇俊賓召集關於系統性降低工廠、倉儲火災的會議，針對高風險違建場所，也針對多家風險較高的化學物品批發進行跨單位勾稽比對，今年1至4月對比去年同期，工廠火災減少了21.1％，倉儲火災則減少了64.7％。

蘇俊賓表示，在中央工廠輔導法還沒修訂前，市府已由經發局篩選6168多家屬風險較高的化學物品批發及零售業進行跨單位勾稽比對，優先針對屬高風險的違建場所193家進行輔導與稽查，為了整合稽查效率，也逐一檢討各局處的稽查、輔導能量，同一個風險場域中，危險物品或毒性化學物品的貯存，除了有消防風險，對於勞工職安、環境也都有一定的風險。

蘇俊賓說，7日通過的行政院院版工輔法修法比過去規範更加完整，但只採納桃園提出的部分意見，納管了工廠附屬倉儲，其實只納管了不到一半的倉儲，以去年1月到今年4月的統計數據來看，一共發生52件倉儲火災，其中只有21件是現在工輔法規範的樣態，有31件並非工廠附屬倉儲，等同將近6成貯存危險物品的倉儲，依據最新的工輔法仍不納管需要申報列管。

蘇俊賓也說，苦等中央修法無效，桃園市府把跨局處專案所歸納的風險樣態做理，推出自治條例規範，對於桃園的高風險工廠及倉儲防災提出具體的管理作法，考量到危險物品儲放的樣態多元，只要貯存到一定的量，不論是工廠、倉儲，或是其他的模式，都在納管的風險樣態，彌補現有法規「只管工廠不管倉儲」的不足。

蘇俊賓說明，桃園市今年1到4月份工廠火災發生了15件、倉儲6件，對比去年同期工廠火災發生19件、倉儲17件，分別減少了21.1％，和64.7％；以過去三年工廠火災發生的月平均數是6.02件、倉儲是3.66件，今年1至4月工廠火災的月平均數也下降到3.75件、倉儲是1.5件。因為統計的區間長，有一定的量體，發生頻率下降的趨勢明顯，這也代表跨局處協力減災的策略是對的。