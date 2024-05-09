母親節即將到來的前夕，八德警分局為感恩警察母親同仁，分局長王鉉仁偕同警友辦事處主任劉元順特別於9日舉辦慶祝茶會，並贈送每位警察媽媽同仁康乃馨及檸檬蛋糕，慰勉平時在工作崗上的付出與辛勞，讓所有女性同仁倍感母親節的意義與溫馨。

在這個溫馨的母親節，王鉉仁向所有的母親們致以最誠摯的祝福和感謝，母親是家庭的支柱，是我們生命中最堅強的依靠，八德分局有不少同仁身兼母職角色，除了肩負警察工作的使命外，也須要照護家庭及教養子女責任，其辛勞程度實在難以言喻。

分局巡官羅義靜表示，從警7年多，去年生產完後留職停薪半年照顧小孩，近期重返職場後，歷經從單身到當母親角色的轉變，蠟燭兩頭燒的生活著實倍感辛勞，感謝另一半及長輩的幫忙，才能安心的在職場上工作，下班後回到家看著小孩漸漸長大，即使工作再累也覺得不累了。

王鉉仁慰勉警察母親同仁們的辛勞，也提醒男性同仁回家要幫自己太太分擔家務，共同營造幸福美滿的家庭，也預祝各位同仁母親節快樂。