南投縣政府今年度斥資4644萬元購置約2萬6000套調整式課桌椅，共有100校的學生受惠。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府今年度斥資4644萬元購置約2萬6000套調整式課桌椅，共有100校的學生受惠，達成全縣學校更新課桌椅百分百目標，南投縣長許淑華9日至草屯國小視察，客串老師與小朋友互動，強調新式課桌椅可以跟著學生成長調整高度，提供舒適的學習環境。

許淑華偕教育處長王淑玲至草屯國小出席「調整式課桌椅更新記者會」，調整式課桌椅適用身高120公分到180公分，可以跟著學生成長調整高度，提供學生舒適、健康的學習環境，南投縣議員唐曉棻、廖梓佑、林友友、蔡銘軒等人都給予肯定。

許淑華指出，她擔任立委時就很關心老舊課桌椅不合用的問題，積極透過企業界友人協助學校汰換老舊課桌椅，擔任縣長後，追蹤學校課桌椅更新進度，今年度度編列4644萬元，補助學校購置約2萬6000套可調式課桌椅，讓100所學校的學生受惠，舒適的課桌椅使學生能夠更專注於學習，提升學習效率。

教育處表示，新型可調式課桌椅將大大提升學生的學習體驗，不僅能夠配合學童身形發展調整高度，端正學生坐姿，還能保護視力，增加專注力；另外縣長為了縮短城鄉學習落差，秉持數位翻轉偏鄉教育想法，近年也積極推動「教室智慧化」，2年來共計投入5361萬元導入現代教育科技進入教室，教師透過互動式觸控大屏幕，使教學更加生動活潑，增進教學品質及學生學習成效。