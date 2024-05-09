5月9日是我國的無酒日，酒精是WHO榜上有名的一級致癌物，根據衛生福利部的相關資料，國人因基因特性，有49％民眾缺乏「乙醛去氫酶」，導致無法有效代謝酒精，只要一喝酒就暴露在致癌風險下，容易因飲酒導致如大腸癌、胃癌、食道癌、口腔癌、乳癌等癌症發生，若合併抽菸、吃檳榔，將使得口腔癌致癌率更會暴增至123倍。

桃園療養院表示，除了癌症以外，乙醛去氫酶的缺乏，會導致其在飲酒後移除乙醛 的能力不佳，並透過氧化壓力反應與脂質交互作用 ，而造成粥狀動脈硬化的產生，增加心肌梗塞與中風的風險，這意味著飲酒對於國人來說，不只會增加癌症的罹病風險，也容易因心血管、腦血管疾病而造成後續的失能。

桃園療養院說，國內目前推動「酒癮治療費用補助」，對於自願到酒癮治療機構接受成癮治療者，每人每年可申請酒癮治療費用補助最高4萬元，有需要可以利用。桃園療養院針對酒癮治療，主要以藥物與心理治療的整合性療法為主，除了引進美國FDA的一線治療用藥外，近年來更導向到精準醫療，進行個別的評估與治療方案擬定，除針對為了酒精酬賞效果的享樂型飲酒、或是因舒緩身體不適而有的持續性飲酒，藥物選擇不同外，部分在假日或情境大量飲酒的個案，也可以考慮目標導向的治療模式，曾戒過數次失敗的個案也可以考慮多種藥物併用的雞尾酒治療法。

桃園療養院也說，張姓男子曾經因工作壓力而長期大量飲酒，除了影響身體健康外，酒後的行為也影響了親子、婚姻關係，後來在家人的支持下參加了桃園療養院的酒癮治療計劃。其也曾自行戒除數次，但始終因為生活習慣難以調整與停酒後的身體不適、對酒精的渴求而失敗，針對其飲酒型態、動機，選擇合適的藥物並安排定期的心理治療，減少了斷酒產生的身體不適，也改善了對酒精的渴求，讓戒酒的道路走得更穩、更平順，通過一年的積極治療，運用個案管理，掌握從減酒到停酒的進度，進而開始經營新的健康生活型態，終於成功戒酒，並且恢復了健康生活方式。這一改變不僅改善了他的身體健康，也重建了他與家人的關係。

桃園療養院表示，相較與許多疾病，甚至是精神疾病，酒精使用障礙症的治療成效良好，約有四分之一到二分之一的個案，可以透過治療達到顯著減量與完全戒除的目標。若搭配司法強制治療（如酒駕緩起訴），甚至可以達到八成的良好成效，若有戒酒需要建議民眾尋求醫療協助，越早開始，越能享受戒酒成功的好處。

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