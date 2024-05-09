獲喻為「台積村」的善化區蓮潭里首辦未婚聯誼活動。（蓮潭里辦公處提供／寶智華台南傳真）

善化區蓮潭里緊鄰南科園區台積電廠區，里民逾半數都是台積人，年均所得高達185萬元，獲喻為「富人里」，里長陳紫晶鑑於許多工程師生活型態單純，無暇交友聯誼，決定首辦「2024有緣相蓮 潭情說愛」未婚聯誼，服務里民，目前已有25人報名，多為條件優秀工程師、公教人員，報名至12日截止。

陳紫晶表示，南科管理局今年3月舉辦了一次未婚聯誼，30個名額瞬間秒殺，報名電話被打爆，管理局一度被迫關閉報名系統，許多南科工程師只能眼睜睜看著羨慕，她為了服務里民，才籌辦了蓮潭里首度未婚聯誼活動。

陳紫晶指出，原以為里內多為台積人，報名會以台積工程師居多，沒想到報名至今14男、11女裡面沒有一個台積人，讓她相當意外；不過卻吸引聯電、台達電、日月光等大廠科技新貴投入，女性裡不乏老師、公務員，年齡限30至45歲。

為確保參加聯誼成員品質，陳紫晶遇到不配合提供身分、工作證明文件者，一律剔除。目前還剩5個名額，希望能達成男女各50％的最佳結果，聯誼活動訂19日在善化區大成庭園餐廳舉辦。