根據堤維西公告，第一季營收51.16億元、營業毛利15.42億元、營業利益7.14億。

AM族群受惠北美產險公司State Farm擴大採用AM件賠付，效益自去年開始發酵，堤維西表示，今年以來AM出貨持續成長，第一季營收51.16億元年增逾8％，單季營收亦為歷史新高，受惠美元升值效益，則同步推升獲利成長。

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