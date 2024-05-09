根據堤維西公告，第一季營收51.16億元、營業毛利15.42億元、營業利益7.14億。
AM族群受惠北美產險公司State Farm擴大採用AM件賠付，效益自去年開始發酵，堤維西表示，今年以來AM出貨持續成長，第一季營收51.16億元年增逾8％，單季營收亦為歷史新高，受惠美元升值效益，則同步推升獲利成長。
隨北美AM（售後維修）旺季熱，汽車零件廠業績表現同步攀高，在本業及匯兌收益表現雙增挹注下，堤維西（1522）9日公告第一季財報，單季稅後純益6.28億元，年增2.12倍，每股稅後純益2.01元，改寫歷年單季新高。
根據堤維西公告，第一季營收51.16億元、營業毛利15.42億元、營業利益7.14億。
AM族群受惠北美產險公司State Farm擴大採用AM件賠付，效益自去年開始發酵，堤維西表示，今年以來AM出貨持續成長，第一季營收51.16億元年增逾8％，單季營收亦為歷史新高，受惠美元升值效益，則同步推升獲利成長。
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