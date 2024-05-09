據法國廣播電台報導，美國商務部長雷蒙多當地時間8日表示，她預計美國對中國的對外投資限制的實施細則將於今年年底完成。拜登總統在去年8月發布一項行政命令，授權美國財政部長禁止或限制美國對中國實體在以下3個領域的投資：半導體和微電子、量子通訊技術和某些人工智慧系統。

報導稱，雷蒙多在美國國會眾議院的一次聽證會上說，她預計美國財政部能在2024年底之前完成這些規則。她補充說，美國商務部正在「幫助美企弄清楚應該最擔心哪些人工智慧，我們應該最擔心哪些類型的公司？」

2023年8月9日，拜登正式簽署了《關於解決美國對受關注國家的某些國家安全技術和產品投資的行政命令》，授權財政部限制美國主體對特定受關注國家特定領域的投資活動。所謂「受關注國家」，在此行政命令的附件中已經確定：中華人民共和國、香港特別行政區和澳門特別行政區。

行政命令要求涉及所謂「受管轄外國主體」（covered foreign persons）的交易，如業務涉及「受管轄的國家安全技術和產品」，則美國主體（United States persons）需向美國政府申報；如「受管轄外國主體」從事「受管轄的國家安全技術和產品」業務，且該技術或產品可能有助於提高外國軍事、情報、監視或網路能力，則禁止美國主體參與該類交易。

「受管轄外國主體」是指註冊在「受關注國家」且從事「受管轄的國家安全技術和產品」業務的實體。「受管轄的國家安全技術和產品」包括：半導體和微電子、量子通訊技術、人工智慧領域。拜登的行政命令旨在防止美國的資金和專業知識幫助中國開發可以支持其軍事現代化的技術。

雷蒙多說：「我們不能讓他們得到我們的資金和技能」。中方譴責了這一舉動，但一些美國議員認為它存在太多漏洞。一些美國官員表示，對外投資規則不應過於寬泛，以免損害美國經濟。包括拜登政府前官員在內的其他人則稱該措施是良好的第一步，但指美國國會應提供資源以擴大該措施。

雷蒙多說，她正在組建一個團隊，並尋求500萬美元來研究對外投資行業。雷蒙多說：「當我們談論量子時，你知道，這實際上意味着什麼？我們正在提供商業、工業和技術技能，以與美國財政部的金融技能相匹配」。她指出，美國商務部正在努力跟蹤投資情況，可能需要購買數據集或IT系統。

雷蒙多說：「我們所說的這些投資不是在公開股票市場上的公司，而是私人資金，很難率直地跟蹤。因此，我們能夠獲得的任何數據，以跟蹤我們和我們的盟友進行的此類私人投資，都是非常重要的。」