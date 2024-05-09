陳姓男子9日上午駕駛BMW轎車行經基隆的八堵隧道前，疑似因為陽光刺眼不慎失控開上中央分隔島，還撞倒交通號誌，當下車頭幾乎全毀，幸好陳男與副駕駛座的女性友人都只有輕傷，送醫救治後已無大礙，警方測得陳男酒測值為0。

基隆市警局第三分局八堵分駐所今日上午10時許獲報，於八堵隧道口前有1起交通事故，警員趕抵事故現場後，只見到BMW轎車開上分隔島並撞壞交通號誌，車頭幾乎全毀。而在車上的20歲陳姓駕駛與副駕的女性友人，僅受輕傷，經送醫急救後，已無大礙。

警員隨後也對陳男實施酒測，但酒測值為0。陳男無奈表示，他原本駕車由市區開往暖暖區方向，但行經八堵隧道前，因當時中午陽光太刺眼，導致視線不佳，才不小心失控開上中央安全島，還撞倒交通號誌，實在倒楣。

警方表示，陳男送醫後，肇事車輛由陳父聯繫拖吊車吊走，至於被撞壞的交通號誌，基市府交通處將會再向陳男求償。

第三分局副分局長許耀彬呼籲，駕駛人應注意路況，遵守交通規則，避免造成用路人及自身危害，如發生交通事故，請立即撥打110報案專線，警方將立即前往處理。