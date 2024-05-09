動保員執行動物高空救援任務。（新北市動保處提供）

新北市動物受困高空救援案件逐年增加，為保障動保員救援時自身安全，新北市動保處除了請來專業攀登教練，定期辦理結繩及繩索升降訓練，去年起也編列預算與民間高空作業車簽約合作，協助動物高空救援，以減少救援難度及提升救援成功率。

據統計，新北市2022年動物高空救援案計180件，2023年增加至198件，動保處表示，每年接獲動物救援案件約1萬件，其中高空救援案件約150至200件，多屬動物受困於高架橋、大樓及深坑等處。

新北市動物高空救援案件逐年增加。（新北市動保處提供）

動保處每3個月辦理人員教育訓練，課程包含基本繩結、固定點架設、垂降系統架設及繩索上升及垂降和模擬被救的動物上方拖拉系統等，以使人員精進各項熟練各項高空救援技巧，講師皆具中華民國山岳協會C級攀登教練證書。

此外，動保處去年編列146萬元，與民間高空作業車業者合作，協助動物高空救援作業，另也可協助摘除蜂窩。

動保處表示，新北市訂定「動物救援高空（處）作業安全指引」，凡是執勤作業其墜落高度基準面2公尺以上，皆須按照高空作業SOP作業進行。