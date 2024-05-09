台中榮民總醫院的神經外科醫師團隊自2022年10月使用擴增實境眼鏡配合術中導航技術進行脊椎側彎矯正手術後，取得了令人振奮的成果。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總神經外科主任楊孟寅指出，15歲少女彥綺術後脊椎側彎從90度降至20度，挺直腰背長高10公分，食慾和活動力都增加，生活品質大為提升。（馮惠宜攝）

台中榮總創新利用AR擴增實境眼鏡搭配術中導航技術進行脊椎側彎矯正手術，病患嚴重的脊椎側彎，術後角度趨近正常。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

15歲少女彥綺因脊椎側彎達90度，心肺受壓迫，吃不下、且不能久站，特教老師不捨協助求醫，經台中榮總神經外科醫療團隊採最新的擴增實境（AR）智慧眼鏡結合術中導航、精準定位完成脊椎矯正手術，術後彥綺挺直腰背，長高10公分，食慾和活動力都增加，生活品質大為提升，特教老師更製作影片感謝醫療團隊讓孩子擺脫輪椅獲得新生。

根據臨床調查，台灣青少年脊椎側彎的發生率約在5－10％，其中3％病人必須透過手術治療，但傳統手術受限於視野，仍有傷到神經血管造成癱瘓風險；台中榮總創新利用AR擴增實境眼鏡搭配術中導航技術進行脊椎側彎矯正手術，迄今已累積15名患者，病患脊椎側彎的角度平均達79.57度，最大甚至達124度，而術後角度皆降至20度、甚至達0度，手術中骨釘置入的準確度超過95％以上。

台中榮總神經外科主任楊孟寅指出，透過術前進行3D掃描獲得病患即時的脊椎影像，再搭配AR眼鏡以及術中導航系統，手術時將解剖構造和骨釘定位即時顯示在醫師眼前，有效幫助醫師避開危險區域，精準植入骨釘，大幅提昇手術的安全性。

15歲的彥綺今（9日）也在特教老師陪同下現身，小時候因為發燒造成生長遲緩的他，近年因嚴重的脊椎側彎，造成食慾差、營養不良，嚴重背痛，也讓她幾乎以輪椅代步，接受手術矯正後，脊椎側彎已小於20度，身高從145公分增加到155公分，最重要的是她食量變好，且已能起身散步，特教老師很感謝中榮醫療團隊，讓孩子生活品質大為提升。

楊孟寅坦言，面對這樣溝通有障礙的病患，手術困難度增加，但新式手術，在手術房進行3D掃描，並精準植入骨釘，畢其功於一役，恢復期縮短，手術後無併發症，門診追蹤時家長對手術的效果都十分滿意。