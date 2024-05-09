在台灣各行各業中，提到高薪往往會讓人想到科技業。一位女子近日分享3種文組畢業生可在科技業任職的3類型職缺，分別是專案管理／產品經理／PM、行銷／企劃／業務、人資／招募／HR，薪水、福利條件平均都不錯，貼文曝光後引發熱議，不過許多工程師卻認為文組PM、HR專業度不足，不懂公司的相關技術要求，讓工作變得更困難，大喊「不要害人好不好」。

原PO在Dcard發文表示，雖然不少科技業人士指出，科技業的文組工作條件跟一般公司差不多，「但畢竟科技業整體的給薪、福利看起來還是比較好」，因此她整理了3大類適合文組畢業生的科技業職缺，一類是專案管理／產品經理／PM，學歷要求為商管、資訊相關科系、有程式背景等，第二類是行銷／企劃／業務，第三類則是人資／招募／HR。

對此，許多網友紛紛回應，「科技業薪水真的好香，職缺也是， 想跳槽了」、「科技業還有很多非技術職，沒有這麼難，非技術職除了PM、業務，其它領的就沒那麼香」、「謝謝原PO，好人一生平安」、「好暖心～幫您推一個，預祝您職涯順利」。

另外有不少工程師直呼，「不要害人好不好，就是一堆文組去當PM、HR之類的，害一堆工作變更困難」、「＋1，看過去上了一堆有的沒的人資課，看似很專業，卻連自己負責招聘的職位需要什麼技能都不清楚」；不過也有人資說明，「人資事要處理人的事情，找工程師才是真的不專業吧」、「HR不找文組是要找電資喔，你這理論也是夠潮」。