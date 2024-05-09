成立百年的永豐餘（1907）與在台進入20周年的台灣無印良品聯手推廣綠色減碳思維，永豐餘以環保再生紙箱加入台灣無印良品綠色供應鏈，應用於其烤地瓜豆奶新品。

永豐餘表示，環保再生紙箱採用超過97％的回收紙，是當前最貼近大自然的綠色永續包材，此次提供台灣無印良品的國產豆奶系列紙箱，總計生物碳儲存量2,472公斤二氧化碳當量，排碳136公斤二氧化碳當量，含綠色碳2,336公斤二氧化碳當量，反映出纖維的生物碳固碳特性。

永豐餘指出，植物纖維為生物碳的碳儲存載體特性，成為產品碳足跡的減項，隨著回收再利用，紙儲存的生物碳也將持續到最終自然分解，對環境不造成額外負擔。

永豐餘表示，與台灣無印良品自3月來開始紙箱循環再生的合作，為雙方合作奠定基礎。台灣無印良品5月上市的新品烤地瓜豆奶，不僅使用再生紙箱運輸，容器也使用再生玻璃製作，產品獲利的5％也將用於森林修復。雙方攜手為台灣優良農產品發聲，期待構築更大的綠色供應鏈。