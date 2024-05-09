展望後市，雄獅第二季動能持續暢旺，各家航空業者於第二季起陸續擴張北美航線，使得北美機位供給大幅增加，赴美旅遊漸夯。泰國亦宣佈延長台灣旅客赴泰免簽證措施6個月，可望增加觀光商機。此外，今年將聚焦部分較高毛利的旅遊產品，同時提高行程規格，包裝旗艦型商品，以及搶先佈局季節旅遊需求，如取得市場獨家稀缺元件，與提前運作季節包機等，期以為整體營收持續挹注動能。

分析第一季與4月營收及獲利成長主因，隨著航空公司短線（東南亞及東北亞）及歐洲航班幾近全面恢復，美加紐澳長線航班亦逐漸恢復，國外團體旅遊需求持續熱絡，受惠於寒假、春節連假和日韓櫻花季，郵輪旅遊亦呈現滿載，均對2024年第一季與4月營收挹注正向動能。

在獲利方面，因疫情期間與國際供應商維持良好互動，有助於維持良好的元件議價空間，及疫情後國人願意支付更高旅遊預算，加上日幣持續走貶，都推升2024年度第一季毛利率再度走揚，2024年第一季毛利率高達17％，較疫情前毛利率增加約5％（2019年第一季毛利率為12％），另外本公司採權益法投資之公司亦繳出亮麗獲利，本公司依比例認列其投資利益超過31,000千元。