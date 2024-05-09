皇家美食（原名元勝國際）9日董事會通過113年第一季財報，第一季營收1.38億元，比去年第一季的1.05億元，年增31.43％，今年第一季的每股純益則與去年第一季一樣，損益兩平。

皇家美食總經理黃于嘉9日表示，代理的漢堡王在今年5月完成交割之後，全台現有的90多家分店，每月大約1億多元的營業額，將併入皇家美食的營收，因此，將從今年5月營收上顯現出來。

她說，皇家美食目前是中、西式餐飲雙品牌，而西式品牌漢堡王未來將持續展店，目前是在2027年時，全台超過150個據點。

至於旗下的中式品牌，目前只有潮港城餐廳，但，未來也會規劃創立高端餐飲品牌，跟漢堡王一樣，皇家美食將結合台鋼集團的資源，進行跨品牌合作，提升營收。

黃于嘉指出，由於漢堡王一個月的營收，大概就等於潮港城餐廳一年的收入，因此，今年的全年營收將可期待，希望達成獲利目標。