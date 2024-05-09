台北中山分局日前在巡邏中，發現一名女子的小客車違停於紅線上，執勤警員前去盤查。惟女子所提供的身分證號與其特徵不符，且神情慌張、詞不達意，引起警方高度懷疑。經深入查證後，驚見她竟是一通緝犯！該女子企圖以虛假身份躲避警查，然不料卻被警方一眼洞破，最終依法解送歸案。

警方表示，中山分局員警5日凌晨1時許執行巡邏勤務，巡經錦州街一帶發現一自小客車紅線違停，車內僅一位乘客坐於副駕駛座，遂請其出示證件，陳姓女子藉故推託並僅提供身分證號供警核對，因所報證號照片與本人特徵顯有落差，且神情緊張，支吾其詞，員警發覺有異，遂依規定將其帶返勤務處所查證身分，過程中陳女仍一再堅稱所報身分無誤，經深入查證發現其為臺灣新北地方檢察署發布之通緝案在身，為規避查緝謊報身分，仍遭警方識破，詢後解送歸案。

中山分局呼籲，民眾如因案遭受起訴、判刑，需留意後續相關司法文書，應依期限內到案，以免成為通緝犯，法網恢恢疏而不漏，違法者切勿心存僥倖，警方對於治安工作絕不鬆懈，持續查緝犯罪以維護社會安全。