台北藝文界的盛事「台北當代藝術博覽會」即起至5月12日在南港展覽館盛大開展，向來與藝術有著緊密連結的麥卡倫（Macallan）首度參展，並推出一款與五大藝術巨擘跨界合作的《傳奇之初》（Tales of The Macallan）第二章威士忌，透過版畫、印刷、音樂、裝訂書和水晶等五大藝術，合力勾勒麥卡倫創辦人Alexander Reid成為釀酒大師的傳奇故事，別具收藏價值。

麥卡倫與五大藝術家合作聯手的《傳奇之初》第二章威士忌，限量登台。（Macallan提供）

麥卡倫於2021年發表的《傳奇之初》首部曲，描述了John Grant上尉的傳奇故事，廣受藏家的喜愛，今年麥卡倫推出《傳奇之初》第二章，水晶瓶身為法國百年水晶品牌萊儷（Lalique）以手工定製而成，完美呈現陳釀73年的古銅橡木自然酒色，英國版畫大師Andrew Davidson則在水晶瓶上以木雕版畫技術繪製創辦人故事，包裝盒則是一本精裝書，由巴黎印刷工坊Imprimerie du Marais與英國手工裝幀商Shepherds、Sangorski & Sutcliffe、Zaehnsdorf合力完成，將《傳奇之初》第二章威士忌嵌入精裝書當中，充滿趣味與傳奇。

麥卡倫進駐台北當代藝術博覽會，台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵(左)與行銷總監劉姿瓘Rita出席剪綵。（Macallan提供）

現場除了展出《傳奇之初》第二章和英國版畫大師Andrew Davidson的畫作之外，並播放曾為《紅磨坊》與《大亨小傳》譜曲的金球獎配樂大師Craig Armstrong的音樂作品，以充滿蘇格蘭風格的音樂呼應麥卡倫傳奇，讓五感的奢華體驗更加豐富。

麥卡倫進駐台北當代藝術博覽會，發表與五大藝術家合作聯手的《傳奇之初》第二章威士忌。（Macallan提供）

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