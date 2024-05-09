彰化縣鹿港鎮港后路路邊腹地不大，車輛停放該地極易跨越白線。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

有這樣的事？1名黃姓女子昨天將車停在彰化縣鹿港鎮港后路白線旁，結果遭當地民眾嗆「你們是外地來的，不能跟本地的爭！」雙方爭執影片今天曝光，引發熱議。警方表示，當時雙方僅口角爭執，都未提告，已告知路邊停車位屬公眾使用，不得用擺放物品等方式占用。

黃女報案指出，她回家後要將車子停在港后路旁，看到白線旁放置三角錐，遂將其移置後，再將車輛停放在該處，結果當地的許姓男子與其母親即前來要驅趕，嗆她不能停在該地，許男還對她說「你們是外地來的，不能跟本地的爭」，並嗆如果她硬要停，他們會向警方檢舉停車跨越白線。

警方表示，這起停車口角糾紛發生在昨天傍晚6點多，地點在鹿港鎮港后路，到場發現是許姓男子與黃姓女子兩方發生停車糾紛，雙方各執一詞，起因為許男將車開去加油，疑似以交通錐占用路邊停車位，黃女將交通錐移走後停放其汽車，造成雙方因停車問題發生口角糾紛。

警方於現場排解糾紛，告知雙方路邊停車位屬公眾使用，不可以擺放物品占用，否則涉及違反法令，因當下並無發現違規情事，雙方僅口角爭執，不提出法律訴訟，經排解糾紛後，雙方各自離去。

此外，今天傳出該地路邊停車車輛車輪胎旁發現有鐵釘，警方已正調查釐清中，如有民眾提供相關證據並提出法律告訴，將依法受理移送彰化地檢署偵辦。

許男的母親說，當時只是跟黃女說她兒子要回來了，黃女就不高興了，她兒子回來後對黃女說若停車超過白線，就會去檢舉，結果黃女就說要去叫警察來，這不是找麻煩嗎？「我們是老實人，不會和人家吵架。」