台中大甲李綜合醫院楊姓護理師日前遭後方車輛追撞，當下並無外傷，不料事隔2個多月，接連發生腳麻、手麻等，檢查發現竟是脊椎軟骨破裂壓到神經，緊急開刀休養後，再度回到職場；神經外科主治醫師李偉裕9日提醒，一般車禍常見「皮鞭式傷害」，症狀可能不在頸部而是腳或手麻、刺痛，提醒民眾應注意。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕說，楊姓護理師檢查時軟骨破掉壓到脊椎神經，便會導致手、腳麻，經置換人工頸椎椎間盤術，沒有戴頸圈也很快恢復正常，神經慢慢修復，「外傷性的椎間盤最嚴重恐導致癱瘓，一定要趕緊開刀處置。」

李偉裕指出，一般車禍很常見「皮鞭式傷害」，當被追撞後頸椎有過度前後甩動情況，雖然身上沒有明顯外傷，但是恐會造成頸椎傷害，傷害症狀可能不是在頸部，而是腳或手會麻或刺痛，不要以為沒事就沒有就醫，還好受傷的護理師很機靈，出現症狀趕緊就醫才沒有延誤病情，提醒民眾注意。

大甲李綜合醫院8日晚間舉辦護師節慶祝活動，董事長李順安、院長隋善中與院內所有的護理人員同樂。楊姓護理師也分享心路歷程，受傷過後更能體會生老病死，與手腳麻痺沒力的感受。尤其他站在急診的第一線，更隨時提醒自己與家人，好好保護自己，該休息就休息，雖然大環境對醫護人員是困境，但強調，「只要在職場上的1天，就永遠不要說後悔，盡力最好每件事，努力協助病患康復。」

他也提到，他的父親以前是裝潢師傅，經常要搬粗重的材料，工作久了便有職業病，經常腰酸背痛，父親疼愛他，不忍看到小孩一樣搬重物做粗工，便鼓勵他走上護理這條路。他在醫院服務至少16年，也透過臨床累積經驗，更能了解父親的病症。