75歲「低音歌后」冉肖玲，在六、七零年代以一曲《藍色的夢》爆紅，遠嫁香港的她，婚姻僅維持13年，獨力撫養一對兒女。冉肖玲先前接受《中時新聞網》專訪分享制定「超嚴格家規」，更透露兒子有次觸犯「天條」激烈衝突曝光。

孩子年幼時，採取軍事化管理，兒女長大後，則採朋友方式相處。冉肖玲制定家規，「不可做出對自己不利的事，保護自己為先，尤其男生不可做出對不起女生的事，一般朋友交往可以，但我規定不可以未婚懷孕，曾告訴他們『你媽媽不是這種人，你們也不能是這種人』，兒女聽得懂就會遵守，做不到我就沒轍」。

冉肖玲(圖左)和兒子、女兒感情相當不錯。(冉肖玲提供)

從小在佛教家庭長大，深信若棄養或拿掉孩子，會有因果關係。冉肖玲透露，「女兒以前在美國讀高中、大學，管得住她嗎？我只告訴她，『萬一未婚懷孕，記得回來告訴我，我來幫妳處理，絕不可以拿掉他』，我們選擇接受、處理並教育他，畢竟肚裡孩子也是個寶貴生命」。

75歲冉肖玲保養得宜。(游定剛拍攝)

另外，冉肖玲分享當時就讀國中的兒子，曾誤觸「天條」衝突過程，「我不喜歡兒子老是躺在床上、戴眼鏡看電視，發生幾次後警告他，『若再發生，我會不問三七二十一打你，因為已事前通知多次了』」。

冉肖玲嚴以律己，重視家庭教育。(冉肖玲提供)

未料，當晚兒子做著相同的事，冉肖玲進房見狀秒火大，隨手拿皮帶衝上前要打他。冉肖玲形容「兒子當年已人高馬大，雙手抓著我，以為要打我」。兒子居然和我說，「現在已經很晚了，妳打我沒關係，但是聲音不要那麼大聲」。

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那一煞那間，冉肖玲坦言，「我很慚愧，我的管教處理方式不當，嚴格管教但不應該大聲，兒子的一番話說得對，至今我都記得」。