有些人因為貪婪，想得到更多東西，而出現貪小便宜的行為，反觀有的人行事端正，絕不為了小利益而拋棄尊嚴。《搜狐網》運勢專欄分享6生肖絕不貪圖小利，做事誠實、守信用，不會去傷害別人。

▎生肖鼠

生肖鼠通常擁有極高智商，善於鑽研，遇到困難總會想辦法解決，久而久之鍛鍊出靈活頭腦，深知短視的貪小便宜，恐會損害長遠利益，絕不為了眼前一點好處，而放棄遠端更好的東西。

▎生肖牛

生肖牛做事腳踏實地，個性純樸又實在，工作上勤勤懇懇，認為努力賺來的錢，擁有無盡的價值，若是選擇走捷徑或貪小便宜，這份財富無法讓他們心安理得。

▎生肖虎

生肖虎個性獨立又自主，凡事都想自己來，不喜歡麻煩別人，喜歡行俠仗義，很在乎自己的尊嚴，認為貪小便宜的行為有失顏面，絕不為小利益而打壞自身名聲。

▎生肖馬

生肖馬具有強烈自豪感，而且堅強又獨立，自尊心也很強，想要得到的東西，他們會賣力去爭取，寧願憑藉自己的能力，也不會靠貪小便宜獲得，令人感到佩服。

▎生肖猴

生肖猴既聰明又狡猾，知道哪些事情該做，哪些事情不該碰，行事懂得拿捏分寸，絕不可能貪小便宜，認為這是短視行為，對未來根本沒有幫助，甚至還會帶來風險。

▎生肖豬

生肖豬為人誠實，做事實在又負責，認為貪小便宜是惡劣行為，珍惜身邊的每一個人，絕不會因貪圖小利益，而傷了與其他人的和氣，認為若是有想要的東西，應該靠正當手段獲取。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。