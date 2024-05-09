維生素B群（Vitamin B complex）既可提神又能助眠，到底是怎麼回事？對此，食藥署解答，由於B群並非透過刺激中樞來提神，理論上不會影響睡眠，甚至還可改善因缺乏B群造成的睡眠障礙。此外，營養師宋明樺建議，若本身屬於個性容易緊張、需大量用腦、長期處於高壓的族群，不妨選在晚上吃B群，對於改善睡眠品質，能發揮正面效益。

食藥署於粉專「藥博士 正藥說」發文指出，疲勞可分為生理性與心理性，前者指的是運動或勞動後的肌肉無力或疲勞感；後者則包含記憶力衰退、易怒、憂鬱、嗜睡等。不過，兩者實際上也很難明確區分，常常同時一起伴隨出現。

然而，許多人想靠吃B群來改善疲勞，但它真的有提神的效果？食藥署說明，B群是幫助人體正常運作的重要維生素，可協助醣類、蛋白質與脂質轉化為生活所需的能量，同時也是維持神經結構與傳導的重要成分。

因此，若缺乏B群可能導致能量無法滿足大腦和肌肉的持續需求，就會感到「能量枯竭感」。此時，補充B群可維持人體的能量轉換效率，進而產生精力充沛的感覺。不過，食藥署也強調，若民眾感到疲勞的話，適度的休息仍非常重要。

另外，不少人也常會問，B群是否可於睡前補充？會不會對睡眠造成影響？食藥署解釋，由於B群並非透過刺激中樞來提神，理論上並不會影響睡眠，甚至還能改善因B群缺乏所造成的睡眠障礙。

營養師宋明樺曾在《醫師好辣》節目中分享，B群功能眾多，白天吃B群有助於補充體力，但若本身屬於個性容易緊張、需大量用腦、長期處於高壓環境下，不妨選在晚上吃能使神經穩定，對於促進睡眠品質也會有很不錯的效果。