永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，好績效驗證集團「先誠實再成交」服務理念獲消費者認同，也吸引眾多志同道合的店東長及優秀菁英加入。在第一季大增近50店的帶動下，目前桃竹苗區域店數已經突破350店，穩居「房仲第一品牌」地位。

其中，永慶不動產和有巢氏房屋更雙雙突破100店，成立不到3年的永義房屋直逼50店，台慶不動產店數也有25％的年增長。

此外，結合聯賣制度與科技優勢所打造出的「房仲聯賣平台」，成為加盟店與經紀人的業績製造機，光在桃竹苗區就有56店「季業績破1500萬」、15店「季業績破3千萬」，驗證永慶房產集團是最強創業平台。

永慶房產集團的加盟環境的優勢，加盟店東長體會最深刻。永慶不動產新竹中正武陵加盟店開幕不到4年，店東田雅文就率領團隊創造單季5千萬元業績。

她認為有三大成功關鍵：永慶加盟總部持續優化的〈i智慧Pro版〉；聯賣規範清楚公平，友店不會踩線越界，加上區域店數多，成交當然倍增；還有集團行銷資源充沛，第一季成交一筆7.5億元竹北喜來登飯店旁土地，買方就是來自網路的黃金曝光。

田雅文坦言，入行7年多，很高興自己當初選擇永慶加盟體系，才能建構這樣的團隊，團隊同仁平均年薪直逼200萬元，創業之路更是越走越穩健。

開幕短短2年的永義房屋新竹龍山富程加盟店，第一季也累積超過4千萬業績，店東盧玟臣表示，集團的誠實品牌力遠播，新客戶看到集團名片就安心，讓前線經紀人省下建立信賴的時間，對我們專營土地買賣，助益相當大，這也是從自營品牌轉戰永義房屋的主因。目前已經組成24人團隊，除了最擅長的土地、建地、農地外，一般住宅、商辦大樓等也都積極經營，期許今年能拿下「永義房屋2024全台業績第一名」獎座。

永慶加盟四品牌打造的「聯賣平台」，也是激發有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店第一季業績突破3,300萬元的關鍵！其中聯賣貢獻1,660萬業績、聯賣率高達5成。經歷過中信房屋、住商不動產、區域自營品牌而來到永慶加盟體系創業的李佳樺店東，自2017年12月第一間店開幕後，團隊以一年開出2間店的速度擴大版圖，目前已經有11間加盟店。她不只是女性創業代表，更充分實踐了她的座右銘「活著的意義，在於戰鬥及不斷的挑戰自我！」

在45％聯賣率的推升，開幕不到2年的台慶不動產新竹中央公園加盟店，在店東楊嘉寶帶領，今年第一季業績突破2,500萬元，其中1,100萬元來自聯賣。來自中信房屋店東楊嘉寶，過去是超級業務和店長，還是得獎常勝軍，永慶集團的聯賣和豐富資源，是他轉戰主因。所以成為店東後，他鼓勵同仁積極善用集團的科技工具與深度聯賣，並即時提高開發獎金、舉辦業績達標抽機票活動，激發同仁鬥志，第一季的優異表現也刷新店頭單季業績記錄。

莊志成表示，永慶加盟四品牌好績效有目共睹，除了國內景氣持續回溫、新青安優惠貸款續行等因素的帶動，永慶加盟總部持續優化科技工具、系統平台、加盟及聯賣環境，也持續拉大與同業的差距。