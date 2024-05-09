愛爾蘭媒體本週三報導（8日），歐盟多個成員國正考慮在5月21日，共同承認巴勒斯坦國。愛爾蘭、西班牙、斯洛維尼亞和馬爾他最近加強往來，以期在這一天共同承認巴勒斯坦建國。

《愛爾蘭公共廣播公司》（RTE）報導指出3月22日時，愛爾蘭前總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）與西班牙、馬耳他和斯洛維尼亞總理在一份聯合聲明中表示，他們已經討論了：「承認巴勒斯坦的準備工作，並表示，只要巴勒斯坦能夠做出積極貢獻，只要情況許可我們就會這麽做。」

本週一（ 6 日），愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）與西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）通話，政府發言人稱這是關於「中東嚴峻局勢」的一次良好而徹底的對話。」

愛爾蘭副總理馬丁（Micheal Martin）在綠黨會議上表示，愛爾蘭將在南非提交實質性案件後，介入國際法院（ICJ）的種族滅絕案件，他預計這將在10月份進行。他還指出，愛爾蘭正在敦促歐盟執委會，就愛爾蘭和西班牙發出的尋求審查歐盟、以色列聯合協定的信函做出回應。

以色列對加薩地帶進行了打擊，以報復巴勒斯坦組織哈瑪斯10月7日發動的襲擊，該襲擊造成約1200人死亡。據巴勒斯坦衛生當局稱，自那以後，已有超過3萬4800名巴勒斯坦人在加薩被殺，其中大部分是婦女和兒童，還有7萬8100人受傷。

根據聯合國的報告，以色列戰爭進入7個多月後，加薩大片地區成為廢墟，由於食品、清潔水和藥品嚴重封鎖，85%人口陷入國內流離失所。

以色列在國際法院被指控犯有種族滅絕罪，並命令特拉維夫停止此類行為，並採取措施保證向平民提供人道主義援助。