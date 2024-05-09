關於高雄茄萣新闢的1-4號計畫道路問題，民進黨立委邱志偉日前邀集內政部、高雄市政府等單位在茄萣區公所研商，茄萣民眾與邱志偉都希望盡速開闢1-4號計畫道路，邱志偉說，此案須請內政部國家公園署及高市府加快進度，盡速啟動工程。

此1-4號計畫道路預計從茄萣區莒光路往南延伸，經過茄萣溼地後連接到正順北路，後續計畫道路還規畫往南延伸跨越茄萣大排連接到民族路，對於茄萣各社區往返最南端的崎漏里是一條重要的計畫道路，也能成為雍塞嚴重的仁愛路的替代道路。這也是從興達港到茄萣市區新增的一條替代道路，屆時民眾的交通將更便捷。

邱志偉9日表示，1-4號計畫道路的開闢已經延宕10多年，在長時間的訴訟後終於判決定讞，沒有法律疑慮的工程就應該要盡速推動，目前高雄市政府已經把「茄萣暫定重要溼地再評定分析報告」送至國家公園署再評定，將由國家公園署外聘委員審議，請國家公園署加快審議作業，釐清茄萣溼地應屬於國家或地方等級。

待溼地等級確定後，道路開闢尚須高市府提出環境保育利用計畫送交主管機關審議，邱志偉也請市府在評定期間須同步作業，縮短時程，道路開闢工程才能盡速啟動。