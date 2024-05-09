日本AV女優架乃由羅（架乃ゆら）18歲出道，拍攝過多部高人氣作品，然而，她日前在社群曬出一張手寫信，突然宣布將引退AV界，結束7年的女優生涯，消息曝光後，令許多喜愛她的粉絲都相當錯愕，紛紛直呼「又來了」。

25歲的架乃由羅在2017年11月拍攝第1部AV作品，擁有甜美臉蛋及小清新氣質，被外界封為「透明感美少女」，怎料，她7日突然曬出一張手寫信，寫下：「我將在2024年7月從AV女優界引退。我一直很想用手寫信來表達這件事，雖然很難閱讀，但如果你能看懂內容，我會很開心。」而她也透露，未來會持續以裸體模特兒及Youtuber的身分活動，非常感謝大家一直以來的支持。

架乃由羅曬手寫信宣布引退。（圖／IG@kano__yura）

架乃由羅在信中提到，2017年出道至今已7年，在這段時間累積了各種經驗，「我想把自己放到一個新環境自我成長，再向大家展示全新的自己」，同時她也透露，7月的引退作已拍攝完畢，是一部充滿笑容的作品，就跟她一樣開朗，希望到時候粉絲們都能夠喜歡。

消息曝光後，讓喜愛她的粉絲都感到震驚，「辛苦了架乃由羅」、「期待妳的新計畫，雖然不當女優，還是會支持妳」、「感謝妳帶給我們許多美好回憶」、「從出道就支持到現在，會繼續支持的」、「希望妳能快樂做自己，快回到粉絲面前」。