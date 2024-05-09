現代社會型態雙薪家庭居多，家長需要加班或臨時有事，就面臨子女無人托顧的窘境。高雄市社會局為解決臨托的需求，除有24小時定點臨托外，全面盤點親子館等合宜空間，今年上半年將新增楠梓、鹽埕、彌陀、那瑪夏等臨托據點，共達26處，家長可在托育日前的一個工作日上網線上申請(FUN心育兒資源網https://khchildcare.kcg.gov.tw/)或電洽高雄市六個居家托育服務中心協助媒合社區臨托保母。

高雄增設定點臨托據點，而且可以線上申請，是父母育兒好幫手 （圖片來源：高雄市社會局提供）

高雄市社會局長謝琍琍表示，高雄市定點臨托服務開辦以來，迄今已累計超過上萬件服務案量，由家長托育的回饋中發現，安全且設施豐富的環境、合格可信賴的保母是讓爸媽安心托育的關鍵。為打造友善育兒環境，經全面盤點合宜空間，已增至26處，年底前將再新增3處，總數可達29處臨托據點，自109年迄今臨托據點逾10倍數躍升。每個據點皆由合格專業托育人員在固定且符合安全規範的托育處所，提供以時計費(每小時183元)的臨托服務，親子館內設施豐富多元，孩子因為對環境的熟悉，有效降低托兒對空間的陌生感，轉移了和父母分離焦慮。

定點計時臨托線上預約平台QR code，由合格專業托育人員在固定且符合安全規範的托育處所，提供以時計費(每小時183元)的臨托服務（圖片來源：高雄市社會局提供）

為配合中央「少子女化對策計畫」，高雄市政府除持續布建公共托育設施，並積極推動友善婦嬰措施，今年起延伸孕婦乘車券的使用期限至寶寶出生滿6個月，讓孕婦、寶寶都可獲得安全的乘車服務；設置22處親子館，希望讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務，減輕家長育兒負擔，打造高雄成為最適合養育孩子的幸福城市。另結合準公共機制，與符合條件之居家式托育、私立托嬰中心合作外，另今(113)年再加碼托育補助，公托補助調高為7,000元，家長每月僅需2,000元，準公共托育補助中央與高市加碼共計1萬5,500元，家長每月最高僅需負擔5,315元，送托準公保母共計補助1萬4,600元，家長每月最高負擔1,200元，期待透過從各方面減負擔、增福利，不僅讓照顧向前延伸，從受孕、懷胎開始，實踐0-6歲國家一起養目標，更為養兒育女家庭提供最大奧援，讓年輕人敢婚、願生、樂養。