立法院長韓國瑜今主持黨團協商，研商國民黨團所提「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等3案。國民黨團總召傅崐萁強調，這些法案都是經過立院交通、經濟委員會詢答才提出，且都是重要基礎建設，絕不是錢坑法案。

傅崐萁提到，其中花東快已經經過長年討論，2016年就已經提出，2017年通過表決希望納入前瞻基礎計畫，然而卻遭到民進黨反對；至於環島高鐵2021年是由交通部長王國材提出，並稱「環島高鐵不是夢」，期間他也跟前行政院長蘇貞昌與現任行政院長陳建仁有過多次討論，他們也都對此表達正面的看法，也都是經過委員會與院會討論才提出。

傅崐萁續指，至於國道六號東延在2020年就經過交通委員會決議通過，卻被民進黨延遲，直到去年才通過發包，他強調，這些議案都是經過表決，並批評，其中花東快速道路就是2017年遭到民進黨多數暴力否決。

傅崐萁表示，競選期間民進黨提名的花東地區立委，甚至準總統賴清德都有提出支持花東快速道路，他現在只是在實施這些承諾，並再度強調，今日討論的法案，都是經過交通、經濟委員會完整詢答才會提出。

有關法案中限期10年規定，傅崐萁說明，因為公部門與民間執行效率差太多，台北到宜蘭高鐵要通車以政府預算支出要11年，但台北到高雄通車只經過7年，行政效率腐敗、延宕可以交由民間辦理。

他強調，這是國家該做的基礎建設，不是錢坑法案。