國立台南藝術大學9日由遴選委員會投票決定第七任校長，結果由國立雲林科技大學特聘教授邱上嘉當選。

南藝大校長詹景裕自2016年8月上任，兩任校長任期將於今年7月底任滿，校方依規定於去年11月啟動校長遴選作業，結果有7人登記，競爭激烈程度為歷來之最。

登記7人為台北藝術大學副校長洪一平、南藝大教授黃俊堯、台中教育大學特聘教授朱海成，南藝大建築藝術研究所兼任教授曾旭正、雲科大建築與室內設計研究所教授邱上嘉、台北大學經濟學系特聘教授陳欽賢及台灣戲曲學院劇場藝術學系主任林宜毓。

經過第一階段遴選，7人由黃俊堯、洪一平、曾旭正及邱上嘉進入第二階段，呈4搶1局面。

南藝大第七任校長遴選委員會於9日召開第3次會議，會中邀請黃俊堯、洪一平、曾旭正及邱上嘉4名校長候選人，進行治校理念說明及詢答。隨後依「國立臺南藝術大學第七任校長遴選委員會作業細則」進行投票決議，遴定邱上嘉教授為新任校長，後續由學校報請教育部核定聘任。校方隨即也在校方官網公告遴選結果。