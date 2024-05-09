內政部2025年將實施國土計畫新制，台北市國土計畫審議會今(9)日召開第4次會議，會中確定關渡、洲美平原的農發五分區，以及大度路以南、除已徵收的關渡自然公園範圍以外的國保四分區，皆無異議朝城鄉一方向修改，北市將無農發五分區，其餘照原公展版分區規畫；國審會主席、副市長李四川裁示，都發局1個月內提出修改版本，下次召開第5次會議審議。

國審會今年2月22日召開的第3次會議決議，「國土計畫為上位指導性原則，考量空間規畫與行政管理彈性，關渡洲美地區除已徵收取得的關渡自然公園外，其餘原則同意朝城鄉發展地區整體規畫」。

根據第四次國審會修正版國土功能分區圖顯示，考量後續土地規畫的彈性利用，關渡、洲美農業區的「農業發展地區第五類」，將正式修正為「城鄉發展地區第一類」，而大度路以南的「國土保育地區第四類」除已徵收的關渡自然公園範圍以外，其餘皆同步修正為城鄉一。

根據修正版數據，台北市將沒有農發五分區，北市共有2萬272.85公頃的城鄉一分區、4865.76公頃的國保三分區，即陽明山國家公園範圍，以及1886.47公頃的國保四分區。

國民黨北市議員張斯綱表示，北市府應對大度路以南用地有明確規畫，未來亞運是否申請得到仍是未知數，若仍是遙遙無期，應直接決定解編或做其他用途，希望市府以及國審委員易地而處，從居民的角度想事情，且淨零碳排是台北市民共同承擔，並非只是關渡居民的責任。

民進黨北市議員陳賢蔚則說，北市有都市計畫管制的規定，應回到台北市自治原則、農業區相關規範管理，因此大家才會認為改為城鄉一可行，另外台大建築與城鄉研究所則擔憂若農業區改為城鄉一，未來是否無法達成淨零碳排的目標，為此發起聯署，因此在維持修改城鄉一的規畫下，應提出精進做為。

民眾黨議員黃瀞瑩指出，關渡平原的問題除徵收、解編與否，還涉及交通與防洪等議題，北市府應成立跨局處專案小組，負責協助與橫向溝通，持續推動開發計畫，並定期與地方居民溝通。

最終李四川裁示，國審會委員提出的「氣候變遷之因應」、「 2050淨零排放目標」、「都市微氣候調節」等重要議題提出相關意見，另外農業部也建議可補充該該地區未來發展定位和需求規畫，都發局1個月內提出修改版本後，擇日召開國審會第5次會議審議。