針對小琉球垃圾堆積問題，屏縣府環保局指出，將於13日進場協助清運，但強調琉球鄉的垃圾清運費補助每噸5000元是全台離島最高，不解為何無法順利招標，要求鄉公所深刻檢討。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣離島小琉球因鄉公所辦理垃圾清運作業連續流標9次，至今已堆置近600噸垃圾未清，現場臭氣沖天、蒼蠅亂飛，對此，屏縣府環保局指出，將於13日進場協助清運，但強調琉球鄉的垃圾清運費補助每噸5000元是全台離島最高，不解為何無法順利招標，要求鄉公所深刻檢討。

屏縣府為解決小琉球垃圾問題9日指示環保局、警察局前往琉球鄉與環境部、琉球鄉公所召開檢討會，並到現場查看垃圾堆積狀況，環保局長顏幸苑看完後直搖頭，她說，縣長周春米很擔心堆積如山的垃圾會危急居民健康及生活品質，因此已指示要備妥人員、機具緊急進場，預計13日開始進駐清運垃圾，而在清運期間，琉球鄉公所早晚務必消毒並進行垃圾分類，避免孳生傳染病及登革熱。

但她強調，縣府雖為維護島民健康緊急協調進場，但依地方制度法及廢棄物清理法規定，垃圾清運是鄉鎮公所工作、垃圾處理是縣府職責，所以鄉長陳國在領導的琉球鄉公所必須深刻檢討一再流標的原因，尤其環境部已明確表示，琉球鄉目前的垃圾轉運補助經費已是全國最高，為何與本島距離不遠的琉球沒有廠商投標？

針對小琉球垃圾堆積問題，屏縣府環保局指出，將於13日進場協助清運，但強調琉球鄉的垃圾清運費補助每噸5000元是全台離島最高，不解為何無法順利招標，要求鄉公所深刻檢討。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

檢討會中，環境部環境管理署的鐘裕達科長表示，環境署原核定補助琉球鄉每噸單價4400元清運費，在縣環保局爭取下，已經將每噸單價調高至5000元，高於金門、澎湖等離島的單價，應是合理的價錢，如果鄉公所在6個月內沒有順利發包，中央將收回經費。

對此，琉球鄉長陳國在表示，自去年底辦理公開招標至第3次流標後，將每噸4400元清運費調高至5000元，沒有單價過低的問題，也極力邀請廠商投標，推估廠商不願意投標原因可能是過往轉運過程中機具遭受破壞，有人身安全的考量。

屏縣府警察局表示，垃圾清運過程將布署警力協助，貨船清運到鹽埔港也將設置巡邏箱與監視器，確保過程順利。