內政部長林右昌9日在民進黨立委吳琪銘、李坤城等人陪同下，參訪新北市三重區先嗇宮，由董事長李乾龍親自接待，並一同參拜神農大帝。林受訪表示，不論做什麼，把自己的工作做好比較重要，對他來說，「哪裡比較是困難的，哪裡需要我去，我就去哪裡」。

林右昌參拜先嗇宮後，面對媒體詢問520後動向，以及是否角逐黨內2026新北市長提名，林表示，卸任後會全台灣走透透，但520後的動向相關單位會做正式的宣布，卸任前到蠻多廟宇去參拜，最主要就是有感於0403花蓮大地震，真的是眾神挺台灣、守護台灣，否則這次造成的傷亡可能不只這樣子，也藉這個機會到各地來祈福 ，表達感謝。

先嗇宮董事長李乾龍（左三）、內政部長林右昌（右三）、立委吳琪銘（右二）等人參拜神農大帝。（張鎧乙攝）

林右昌指出，不管是做什麼工作，就把自己的職務做好，過去擔任基隆市長是如此，現在擔任內政部長也是如此，把自己的工作做好比較重要，至於選舉，從未去做相關思考，對他來說，「哪裡比較是困難的，哪裡需要我去，我就去哪裡」，個人的未來其實不是那麼重要，重要的是自己能夠有所貢獻，人家對我們肯定，別人需要我們比較重要，但他不會去強求，不需要多做規畫。