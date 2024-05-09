11項藝術創作在虛擬實境中以趣味探索的方式呈現，給大眾帶來沉浸式的觀展體驗。（吳佩蓉攝）

11項藝術創作在虛擬實境中以趣味探索的方式呈現，給大眾帶來沉浸式的觀展體驗。（吳佩蓉攝）

11項藝術創作在虛擬實境中以趣味探索的方式呈現，給大眾帶來沉浸式的觀展體驗。（吳佩蓉攝）

宜蘭中興文創園區年度亮點活動「2024藝術自造祭」再現藝術與科技交織的美學體驗，以「續‧織：藝境漫遊」為主題，今（9日）起至6月11日止夢幻開展，11項藝術創作在虛擬實境中以趣味探索的方式呈現，給大眾帶來沉浸式的觀展體驗。縣長林姿妙說，感謝各位藝術家，一起努力拚出宜蘭的好藝術、好生活。

藝術自造祭自去年獲數位發展部數位產業署補助，除延續女性議題及原住民文化主軸外，實則著重如何透過5G通訊技術，使實體作品能有第二、甚至第三生命；遂結合展場情境搭建、立體藝術裝置與科技藝術，搭配5G技術串連的即時互動體驗，讓觀眾可直接和作品互動，還能即時展示於現場，享受自己創作的感覺。

其藝術家王連晟與練柏宏的作品，藉由偵測、感應現場觀眾的聲音或動作，直接或間接的影響即時運算影像不斷生成；藝術家江育任則邀請觀眾伸出手指描繪，彷彿輕輕幾筆就將回憶留下；藝術家陳淑燕、徐乙白、陳薈茗更深入宜蘭在地社區、部落與當地居民共創，成果相當豐碩。

文化局表示，在VR體驗展間，藉由穿戴式裝置讓人進入虛擬實境的做法，能夠將藝術家的作品融合於其中，使得參觀藝文展覽不再只是靜態的欣賞，經由自身的參與使得藝術作品不斷變化，以身歷其境的探索，從藝術的境界進入到虛擬異境，賦予更多想像空間。

「續‧織：藝境漫遊」以中興文創園區的有料倉庫為主展場，在54號建物及南榕廣場則展出廣受大眾喜愛的現地塗鴉與可愛大型充氣藝術裝置。而此次展覽期間於每週六、日在光合屋舉辦「良辰吉食」市集，提供在地文化美食與文創設計品，並推出藝術家講座與工作坊。

相關活動消息，請上「宜蘭中興文化創意園區」臉書粉絲專頁查詢，推廣活動請上Accupass活動通報名 。