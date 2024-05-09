台南有民眾在臉書「爆料公社」指控，就讀幼兒園小班的外甥上周返家，洗澡時卻驚見孩子大腿赫見一片瘀青，孩子告知「中午不睡覺，老師捏的」，追問幼兒園老師卻稱「滑步車跌倒受傷」，家長進一步調監視器，從畫面只見老師粗魯抓住孩子腿，老師還稱「是搔癢跟他玩」，讓家長火冒三丈。

這起事件發生在東區某私立幼兒園，家長2日發現孩子大腿瘀青，隔天詢問老師卻得到是在滑步車時跌倒受傷的說法，與孩子所述不同，讓家長對於老師說法存疑。家長6日要求園方提供監視器，但老師堅持是滑步車跌倒受傷，也有幫孩子冰敷。

結果家長7日調閱監視器，直接抓包老師說謊。由於過程當中，園方一直推託，也讓家長相當不滿，質疑「一個老師從頭到尾謊話連篇，請問適合為人師表嗎？」

台南市教育局指出，針對東區某私幼教保相關人員疑似違法事件，教育局重申「體罰零容忍」，今日已立即派員到園調查，除先要求疑似行為人暫時停職接受調查外，後續也將立即依教保相關人員違法事件調查處理辦法辦理。

教育局強調，如查證有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例處罰行為人6萬至60萬元罰緩；並將通報1至4年或終身不得在教保服務機構任職；另，針對園所行政管理情形，也將一併查察並依法究處。

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