陸委會日前修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告附件，增列大陸海協會、全國台聯與孔子學院等。陸委會9日進一步表示，並非因為曾有國人任職於上述機關而增列；據統計，從民國102年到現在，已經有40多人因擔任中共黨政軍職務，而遭到處罰。

陸委會日前修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告附件，增列大陸海協會、全國台聯與孔子學院等政治性機關團體。陸委會當時解釋，禁止公告已20年未修正，此次修正是為應對中共黨政軍系統實際現況，防止中共對台統戰、滲透分化，維護台灣安全與安定。

媒體詢問，過去是否曾有國人任職於此三個機關團體？陸委會副主委詹志宏於例行記者會上說明，我方20年來未修訂該公告，這段期間大陸的機構改組、調整職權等已經發生很多變化，所以陸委會邀請各個主管機關一起研商，最後提出此定案，並報行政院核准公告。

詹志宏接著說，這次列舉的政治性機關團體，不見得曾經發生過國人任職的案例；政府認定的標準是，該機關執掌涉及對台統戰或分化，或是任職後對兩岸認同會發生影響的機構，才訂出這次修正。

對於公告之前，曾任職於該三個機關的國人是否可能受罰？詹志宏回應，如果在公告之後，任職的國人已離職，當然就跳離違法的問題，如果不離開、繼續任職，就應該依法處理。

詹志宏補充，依據主管機關上一次的公告，從民國102年到現在，已經有40多人遭到處罰。

另外，大陸今年7月1日施行的「國家安全機關行政執法程序規定」和「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」，外媒指深圳與上海的海關已經開始抽查旅客的手機或筆電。

對此，詹志宏表示，去年6月，我方就發現有這種現象，且不只在一個城市，甚至有當場被沒收旅行證件、原機遣返的案例。至於遭盤查對象，詹志宏說，我方整理發現是「包羅萬象」，包括我方從事科學研究、學術、曾參加競選活動者，甚至宗教界與企業界人士也有個案。

詹志宏指出，不要小看一個個案，擴散開來的話，會影響多少人參與到兩岸正常交流的意願，這是我方所擔心的；所以也一再提醒國人要小心，中共方面也應該要深思，這對於兩岸的交流是不是有利。