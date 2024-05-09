明安9日董事會通過113年第一季合併財務報告，第一季合併營收37.84億元，比去年同期的49.84億元，年減24.08％，今年第一季每股稅後純益3.02元，則是比去年第一季的1.87元，年增61.50％。
明安表示，高球桿頭本業正常，但，今年第一季每股稅後純益大增，主要是去年第一季帳上匯兌損失約7,700萬元，今年第一季的帳上匯兌收益達1.85億元，一來一往就差了2.2億左右。
明安今年第一季稅後淨利約3.90億元，光是台幣兌美元的匯兌收益1.85億元，占比就高達47.44％。
由於台幣貶值產生的帳上匯兌收益驚人，明安國際（8938）今年第一季營收雖然衰退24％，但，每股稅後純益3.02元，則是年增61.50％。
明安9日董事會通過113年第一季合併財務報告，第一季合併營收37.84億元，比去年同期的49.84億元，年減24.08％，今年第一季每股稅後純益3.02元，則是比去年第一季的1.87元，年增61.50％。
明安表示，高球桿頭本業正常，但，今年第一季每股稅後純益大增，主要是去年第一季帳上匯兌損失約7,700萬元，今年第一季的帳上匯兌收益達1.85億元，一來一往就差了2.2億左右。
明安今年第一季稅後淨利約3.90億元，光是台幣兌美元的匯兌收益1.85億元，占比就高達47.44％。
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