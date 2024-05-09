檢調發現李彥廷分為分散風險，將一疊疊的現金分開藏放，包括座車內、前妻家中天花板也被查扣一疊現金，總共超過2千萬的不法所得。（翻攝畫面）

台商李彥廷從中國進口含有蘇丹紅色素的毒辣椒粉，在台灣進行二次加工後再出貨下游廠商，引發台灣食安風暴；在調查過程中檢調還在李男前妻吳克敏家中的天花板，起出超過2千萬元的現金，而偵查在9日終結，檢方依詐欺、食安法起訴李男等6人，建請法院從重量刑併科處12億元罰金。

李彥廷，年僅47歲，卻以黑心手段大賺暴利。他以親友名義成立11家公司，其中包括津棧、佳廣等。更令人震驚的是，他在大陸也成立了名為「龍海同記食品」的公司，竟向當地農村收購辣椒粉原料，再經初步加工後運送至台灣，出售給下游廠商。

為了逃避法律的制裁，李男竟然大費周章地將進口產品冒充台灣製造，更以不同公司名義報關，以規避邊境檢查。2020年7月，李男向知名美食節目主持人詹姆士開設的公司採購員工佯稱，他家的香麻辣粉絕對是台灣製造，該員工誤信為真，同意李男的公司代為加工生產「詹粉」，詹姆士因此誤信、支付1383萬元。

2021年李男出貨「青辣椒粉」給小磨坊公司，但該公司自行委託檢驗公司，檢出有蘇丹紅色素而退貨。

高雄市衛生局今年3月啟動稽查，李男、吳女事後被羈押，衛生局也對李男經營的11家公司處分停業6個月，罰款438萬元。

檢調發現李彥廷分為分散風險，將一疊疊的現金分開藏放，包括座車內、前妻家中天花板也被查扣一疊現金，總共超過2千萬的不法所得，整起偵查也在9日終結，檢方查出，李彥廷過去6年共引進110頓含蘇丹紅的辣椒粉，不法獲利高達近4千萬元，住豪宅、開保時捷名車。

高雄地檢署依詐欺、洗錢防制等罪，起訴津棧負責人李彥廷、前妻吳克敏、大姨子吳正言和謝姓倉管課長、章姓女會計等6人；除了沒收不法所得3994萬餘元外，再對涉嫌進口蘇丹紅的6間相關公司各罰2億元，合計罰款12億；並扣下李彥廷名下1.34億元財產。