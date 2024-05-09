有「百變天后」封號的香港女星鄭秀文，2023年因為生了重病暫停工作一段時間，經調養後身體恢復後，還準備舉行個人演唱會，足見狀態有多好。最近有民眾逛超市巧遇鄭秀文，頂著金髮身穿超辣背心，戴著口罩仍擋不住明星光環，令網友震驚的是，鄭秀文一點都不像是51歲，不輸剛出道時期的她。

有香港網友在「小紅書」上發文，表示自己逛超市時巧遇天后鄭秀文，她只穿了件貼身小背心搭配緊身褲，臉上戴著口罩還是認得出來是她；鄭秀文推著購物車，左右觀望想買的商品，舉手或彎腰都露出訓練有素的肌肉，全身找不到一絲贅肉，完全不像是年過半百的樣子。

鄭秀文穿勁辣背心逛超市，51歲體態引起網友熱烈討論。（圖／摘自查小欣ChaCha小紅書）

其實鄭秀文平日也經常透過社群分享生活點滴，還有她在大病一場後變得更熱愛健身，不時都會PO出運動影片，讓粉絲都很震驚，「sammi體態好不科學，對自己超嚴格」、「在超市巧遇絕不相信她51歲」、「身材羨慕了，看她運動片就覺得自己太廢」。

鄭秀文出道逾34年，在香港樂壇已經是天后等級的她，也跨足戲劇圈主演過許多經典作品，還奪下第41屆金像獎影后殊榮，演技也獲得大獎肯定。而鄭秀文也正在舉行世界巡迴演唱會，7月12日在香港開跑。