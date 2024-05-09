第二次世界大戰的歐洲部分，結束於1945年的5月8日，俄羅斯將隔一天的5月 9日定為「勝利日」，每年都會舉行大型閱兵活動，是俄羅斯民族認同的重要象徵。今天是二戰勝利第79周年，紅場也有閱兵活動，但是與去年一樣，只出現一輛象徵性的二戰時期T-34坦克。 普丁也在演講中提到「國家正在經歷困難時期」。

英國天空新聞報導，每年的勝利日，莫斯科與各個城市都會舉行愛國遊行，慶祝在第二次世界大戰中，戰勝納粹德國。今天是79週年紀念日，普丁在紅場閱兵上發表講話，大肆宣揚俄羅斯的軍事能力。

普丁說：「俄羅斯作戰部隊是時時刻刻準備好面對挑戰，但他也承認，目前正在經歷困難時期，希望國民能夠共體時艱。」

在俄烏戰爭之後，各界都在觀察莫斯科的閱兵式上有多少坦克，結果只有一輛二戰時期的T-34，去年也是如此。

相比戰爭之前的2020年閱兵中，有 20多輛現役新進坦克出場，但是2023、2024 年，只有這一輛T-34。

在T-34之後的是數量不多的裝甲車，再之後是象徵核武力量的洲際飛彈，跟著是數千名軍人排成方陣，踢著正步行進。

Victory Day parade LIVE: Russia celebrates its defeat of Nazi Germany in World War II

普丁在演講中說： 「俄羅斯正在經歷一個困難時期，祖國的的未來，將取決於我們如今的努力。在今天的勝利日，我們更加敏銳地意識到這一點。」

本周將開始普丁的第五個總統任期，他提到俄羅斯的對外政策「將盡一切努力避免全球對抗，但不會允許任何勢力對我們有所威脅。」

他提出了核武警告說詞：「我們的戰略部隊、俄羅斯的核武力量，始終處於戰鬥準備狀態。」

他試著這在次演講，向正在烏克蘭作戰的俄羅斯軍隊鼓舞的士氣。他最後說：「為了俄羅斯！為了勝利！烏拉(huzza)！」

國際戰略研究所（IISS）表示，俄羅斯在烏克蘭戰鬥中，已經損失了超過3,000 輛坦克，開始將舊坦克升級後使用。但即使在遭受如此損失，俄羅斯的可作戰人數，仍然是烏克蘭的兩倍左右。