英國前首相、現任外交大臣卡麥隆（David Cameron）本週四（9日）將在演說中敦促北約夥伴儘快開始將國防支出拉升到2.5% GDP，他預計還會在演說中呼籲西方外交政策採取更強硬的態度，各國需要採取更果斷的行動來保護自己的利益免受新興威脅的影響，包括來自俄羅斯和伊朗的威脅。

根據外交部公佈的摘錄，卡麥隆將在倫敦國家網路安全中心發表主題演講，呼籲北約國家將國防支出，提高到10年前商定的2%目標之上。他將呼籲北約32個國家：「在競爭、合作和創新方面擊敗對手。」

卡麥隆表示：「即將舉行的北約峰會必須看到所有盟國都能夠兌現 2014 年在威爾斯做出的承諾，將2%的GDP用於國防。然後我們需要迅速採取行動，將 2.5%作為所有北約會員國的新基準。」

上個月，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在訪問波蘭期間宣布，倫敦將在2030年之前逐步將國防開支佔GDP的比例提高到2.5%。

他特別指出了「威權國家軸心」（an axis of authoritarian states），包括俄羅斯、伊朗、北韓和中國大陸。

卡麥隆還將談論，英國需要投資舊聯盟，包括世界上最富有國家組成的7國集團（G7）以及與美國、澳洲、加拿大和紐西蘭的五眼情報聯盟（Five Eyes）。但他補充說，英國還需要建立新的夥伴關係，例如脫歐後與美國和澳洲的 AUKUS聯盟。

「我們需要採取更強硬的手段來應對更加嚴峻的世界。如果普丁的非法入侵給了我們什麼教訓，那就一定是做得太少、太晚，只會促進侵略，」