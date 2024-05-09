楊姓男子7日深夜開車行經嘉義市民生南路，從後面猛烈衝撞剛下車的6旬陳姓婦人，陳婦噴飛數公尺摔落地面，送醫不治，楊男逃回嘉義縣水上鄉住家，8日凌晨被逮捕酒測值高達1點多毫克，移送地檢署複訊後被以12萬元交保。陳婦親屬9日痛批楊男未出面道歉，毫無悔意。

陳婦的侄子指出，姑姑死得很無辜、冤枉，肇事者明知撞到人，還加速逃逸，事後不聞不問，至今沒有道歉，沒有絲毫悔悟的心，酒駕撞死人造成一個家庭破碎，司法能不重判嗎？希望司法要公正判決，還死者及家屬一個公道。

楊男7日深夜11時許開車行經嘉義市民生南路與成功街口附近，此時陳婦開車剛停好車下車

，站在路邊，楊男的車子衝撞陳婦，陳婦噴飛數公尺摔落地面，消防人員獲報趕到現場時陳婦已已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫後仍宣告不治。

警方到現場並未發現肇事的人車，調閱監視器以車追人，8日凌晨循線到嘉義縣水上鄉楊男住處逮捕楊男，酒測值高達1點多毫克，但33歲楊男辯稱他不知道有撞到人，是回家後才喝酒。

警方將楊男依酒駕致死等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後以12萬元交保。