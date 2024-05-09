美式賣場好市多時常引進各國特色商品，以維持會員們消費時的新鮮感。一位女子近日發現，好市多上架了日本進口的芒果梅酒，一瓶1.8公升、售價599元，她實際買回家品嘗後也大讚「加氣泡水很美味」，貼文曝光後引發熱議，更有會員透露，這款梅酒相當搶手，「工作人員才剛上架，一堆人整箱（6支）抱走」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在日本的好市多買過該款芒果梅酒，實際品嘗後覺得相當好喝，結果居然發現台灣也上架了同款芒果梅酒。

根據好市多標示，這款芒果梅酒是日本和歌山縣製成，添加印度Alphonso品種的芒果汁，果汁含量高達30%，「芒果汁並且帶有芒果果泥，口感豐厚細緻香氣濃，充分保留芒果原有濃醇風味」。

對此，許多網友紛紛回應，「工作人員才剛上架，一堆人整箱（6支）抱走」、「請問大順店有嗎？」、「請問有人在北屯店或南屯店看到嗎？」、「請問內湖店有人看到嗎？」、「汐止剩最後一板」、「新竹不知道有沒有？」、「芒果加梅酒好妙耶」。

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