新台幣上周一度連六升，匯價站上32.347元，但本周陷入區間緩貶格局，再度貶向32.5元，近兩周市場多空雜陳，匯價升貶眼然如原地踏步。

匯銀主管表示，新台幣9日以32.41元、小貶0.2分開出後，早盤一度升破32.4元價位，最高觸及32.39元，但維持半小時升幅及收斂並轉貶，盤中美元買盤壓力不小，午後隨外資轉為匯出，匯價又回測32.5元關卡，但盤中波動不算太大，大致走在區間整理。

根據央行統計，美元指數上漲0.04％，主要亞幣大致貶值，韓元回落0.63％、日圓貶0.32％、新台幣貶0.16％、星幣貶0.01％，唯獨人民幣小升0.01％。

匯銀主管指出，近期美元指數短期支撐在105價位上方，短線缺乏題材牽引，主要亞幣多反映國際盤勢，尤其跟著兩大幣別日圓及人民幣走，市場也觀望下周美國公布4月消費者物價指數（CPI）數據，盤中沒有成交量挹注，短期新台幣先在32.3～32.5元區間來回踏步。

交易員強調，目前新台幣陷入盤整階段，大致在32.3元附近震盪，觀察各項經濟數據，以判斷後續是否續升或轉貶；且近期成交量持平在15億美元左右，9日更低至12億美元，除非市場交投顯著加溫，新台幣有量助攻才會大幅走揚。