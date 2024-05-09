王品受初瓦、嚮辣西門事件影響，台灣事業群4月業績13.3億元，年減3.66％，集團4月自結合併營收16.4億元，年減7.88％。1-4月累計合併營收72.5億元，年減1.5％。

王品台灣事業群因展店效益，維持成長態勢，Q1營收增長至46.1億元，年增9.07％，季增4.47％。大陸事業群受限總體經濟情勢，限總體經濟情勢，Q1單季營收10.4億元，季減4.26％，年減24.66％。

展望Q2，王品台灣事業群有望受惠5月母親節聚餐、6月畢業季與謝師宴需求，帶動業績，近來旗下品牌推出多樣母親節行銷活動攬客，「王品牛排」找尋姓名與「真、心、謝、禮」同音的媽媽，款待「起士焗烤帝王蟹」，「聚 日式鍋物」送上鮮蝦讓媽媽笑開懷，「享鴨」讓媽媽用餐還能抽聖旨，獲得好菜。在大陸市場，王品則將持盈保泰，以兩大主力品牌「王品牛排」與「西堤牛排」穩定經營為主，持續觀察市況。